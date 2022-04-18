Россия обещает провокации с многочисленными жертвами в пасхальную ночь в церквях юга и востока Украины

Войска РФ обещают провокации в церквях во время празднования украинцами Пасхи. Впрочем, традиционно российская сторона обвиняет в подготовке таких провокаций Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг Минобороны РФ.

Сегодня на утреннем брифинге Минобороны РФ сообщило, что по имеющейся информации якобы "киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях".

Российская сторона уверяет, что с этой целью из числа националистических батальонов якобы сформировано более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных".

"Для съемок и незамедлительного раскручивания фейков Киев планирует привлечь большое количество западных репортеров", - добавляют в Минобороны РФ.

Читайте также: Оккупанты в Запорожской области готовят провокации: Зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги

Традиционно никаких подтверждений голословным обвинениям российская сторона не предоставляет. Впрочем, это может свидетельствовать о подготовке таких провокаций войсками РФ.