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Уничтоженный крейсер "Москва" - это 10% флота РФ в Черном море, - американский генерал Райан

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москва
Бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан рассказал, что стратегически потеря "Москвы" для РФ очень велика.

Об этом он сказал в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, конечно, затопление "Москвы" было важным символически, потому что это, пожалуй, был самый большой российский корабль Черноморского флота.

"Это был флагман. Но наиболее важным символизмом является то, что это оказало реальное влияние на российский флот в Черном море и возможности достижения Россией своих стратегических целей в Черноморском регионе", — говорит Кевин Райан.

Потеря "Москвы", по оценке эксперта, предположительно составила около 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море.

"Итак, 10% было потеряно. Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Этой возможности больше нет. И Россия явно хочет больше контролировать Черноморский регион. И потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря, но это не будет победой России, если их Черноморского флота там не будет, чтобы контролировать море и океан", — объясняет Кевин Райан.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Mordor must die
    Дякую тому, за чийого Президентства були розроблені і виготовлені протикорабельні ракети "Нептун", котрими був знищений флагман рашистського флоту крейсер "Москва".
    І ганьба тому, за чийого Презедентства зривалися і саботувалися оборонні замовлення, у т ч. і ракет "Нептун".
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    The defense continues. Soldiers of Azov Regiment ambushed a Russian convoy in
    https://twitter.com/Polk_Azov/status/1516025387779825668
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