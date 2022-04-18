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Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове. ФОТОрепортаж

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Российские войска обстреляли храм Преображения Господня в Харькове.

Об этом сообщила Харьковская епархия Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 17 на 18 апреля был в очередной раз обстрелян храм Преображения Господня города Харькова. В храме выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, скрывающихся в храме, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове 01
Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове 02
Войска РФ обстреляли храм Преображения Господня в Харькове 03

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Топ комментарии

  • Oleh Stavynoha
    Що для язичників азіатських церква?
  • Andy S 89bd7d80
    Орки молятся на своего плешивого Саурона. "Православным бог не указ" (с).
  • Nov
    Запад, давайте уже танки и тяжелое вооружение, Креминну захватили орки! Из-за того, что вы тугодумы! А то потом украинцев орки будут заставлять бомбить вас!!! Всех мужчин на оккупированных территориях хватают и заставляют под страхом расстрела нападать на украинские позиции!
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