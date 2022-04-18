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Британцы, попавшие в плен РФ, по росТВ обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука

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медведчук
Двое британских бойцов, находящихся в российском плену, появились на российском государственном телевидении с просьбой обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука, удерживаемого украинскими властями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Британцев Шона Пиннера и Айдена Аслина захватили российские военные в Украине.

После подсказки неизвестного они оба попросили премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернуть их домой в обмен на освобождение Виктора Медведчука. Запись велась с каждым из них отдельно и была показана на пропагандистском канале "Россия 24".

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Невозможно установить, является ли это обращение искренним. Есть случаи, когда в российском плену заставляют записывать нужные пропаганде обращения под пыткой или угрозами их применения.

В заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел, семья Пиннера призвала его похитителей обращаться с ним как с военнопленным в соответствии с международными правилами.

Следует отметить, что в понедельник задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Топ комментарии

  • Andy S 89bd7d80
    Орки должны с британцев пыль сдувать, чтоб Англия не вступила в войну.
  • pompiere
    Можна обміняти. Наприклад, на ногу медведчука.
    І далі чекати на обмін решти медведчука на маріупольців.
  • Kolja Stambulskij
    спершу мертвечук повінен розповісти кому він давав гроші за зраду...включаючи усі призвіща в ОП
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