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В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

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пасха,великдень,паска
В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, автоматически становится выходным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

В Украине отменили дополнительный выходной день во второй день Пасхи – в понедельник, 25 апреля.

Также не будет дополнительного выходного дня в понедельник, 2 мая. И выходной день на 9 мая, который в этом году выпадает на понедельник.

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Весной 2022 года должны стать выходными днями три понедельника: 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая (праздничный день). Все эти дни будут рабочими.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.

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Поэтому 25 апреля, 2 и 9 мая будут обычными рабочими днями, работа в которые будет оплачиваться в обычном порядке.

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Топ комментарии

  • Vasily G
    подякуй, шо взагалі є вихідні. Багато підприємств зараз аврально на оборонку працюють. Не час жарити шашлички і горілку в лісі пити. Досить тобі вихідних.
  • Vasily G
    І правильно. Не час жарити шашлички.
  • Gal
    На Великдень шашлики не смажать, а, як правило, на цвинтарях за померлих відправляють. Ну городи людям варто б було дати можливість посадити. Зараз то навіть дуже актуально, так що зовсім немудре то рішення, не варто то було робити. Тут більше на чергову диверсію від зелених то ******.
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