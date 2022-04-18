Верещук - военно-политическому руководству РФ: Требуем гумкоридора для эвакуации граждан из Мариуполя и "Азовстали"

Украинские власти призывают военно-политическое руководство Российской Федерации открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, а также - для женщин и детей, которые скрываются от обстрелов на территории комбината "Азовсталь".

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", - отметила она.

Отдельно украинская сторона требует срочного гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц.

"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления", - добавляет Верещук.

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