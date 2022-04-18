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Верещук - военно-политическому руководству РФ: Требуем гумкоридора для эвакуации граждан из Мариуполя и "Азовстали"

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азовсталь
Украинские власти призывают военно-политическое руководство Российской Федерации открыть гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из Мариуполя, а также - для женщин и детей, которые скрываются от обстрелов на территории комбината "Азовсталь".

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации: Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц", - отметила она.

Отдельно украинская сторона требует срочного гуманитарного коридора с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц.

"Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления", - добавляет Верещук.

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Топ комментарии

  • Остап Покотило
    Новый представительКабмина в Раде ИРИНА ВЕРЕЩУК попала в список Слуги народа по квоте СУРКОВА.

    В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»

    Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.

    Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.

    Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:

    http: //geworld. ge/ru/5096/
  • Мобильный крематорий
    Требование в никуда. Кацапы принципиально будут ровнять Мариуполь с землей, чтобы уничтожить защитников.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Може аптечний кіоск на КПВВ на Чонгарі зафігачимо? Навіщо нам мінні поля? А, Верещучка?
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