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В Херсоне россияне назначили оккупационного "председателя" – депутата Госдумы РФ Кастюкевича

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аксьонов,кастюкевич
Игорь Кастюкевич является депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия". К Украине он раньше не имел никакого отношения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Херсон online".

Кастюкевич встретился с главой оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Два ставленника оккупантов обсудили "детали гуманитарной миссии на освобожденные территории Украины".

Игорь Кастюкевич родился в Саратове и всю свою жизнь до появления во временно оккупированном рашистами Херсоне провел в России. 2017 возглавил кремлевское движение "Молодежка ОНФ" (ОНФ, "Общероссийский народный фронт" - организация, основанная в 2011 году тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным в противовес партии власти "Единая Россия", которая тогда склонялась к формальному президенту России Дмитрию Медведеву. – Ред.).

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В 2021 году Кастюкевич стал депутатом Госдумы от путинской "Единой России". Тогда же лично встречался с Путиным. После избрания занял должность заместителя руководителя думской фракции "Единороссов".

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    После войны надо будет хорошенько разобраться, почему Мариуполь уже 54 дня держится в полной блокаде, а в Херсоне 54(условно) дня спокойно шастают кацапы и назначают свою власть.
  • Перехватчик
  • krot_lub
    Манатки скоро збере і в Московію, якщо встигне, зможе втекти.
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