Новости

В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину. ФОТО

18 54968
ленін
В Геническе в Херсонской области российские захватчики вывесили на административном здании советский флаг и сложили по кусочкам памятник Ленину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Во временно оккупированном Геническе заново устанавливают памятник Ленину", - говорится в сообщении.

В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину 01

Эту информацию распространил в соцсети местный коллаборант, которого захватчики "назначили" руководить местной "милицией", Геннадий Малюков. На фото видно, что разобранного на части бетонного Ленина устанавливают перед зданием райадминистрации, где он стоял, а на самом доме висит красное знамя.

В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину 02

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на этот счет написал в фейсбуке, что россияне таким образом пытаются паразитировать на ностальгии по временам СССР. Но не учитывают, что у жителей Херсонщины таких чувств нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 200 военным РФ сообщили о подозрении из-за зверств в Украине

Топ комментарии

  • Volodymyr Babynyuk
    Дібіли, бл@ть!
  • MAKAROV ddf66d11
    На мусорке. Поэтому эти памятники комуномразям нужно не демонтировать, а подрывать на месте.
  • Салаутдин
    Люди Старлинки и Фальконы запускают,создают мега медицину и квантовые компы,а эти бёнутые дегенераты не могут определиться,Ленину памятник ставить,или убиенному им Николашке..
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости