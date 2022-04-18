В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину. ФОТО
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В Геническе в Херсонской области российские захватчики вывесили на административном здании советский флаг и сложили по кусочкам памятник Ленину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Во временно оккупированном Геническе заново устанавливают памятник Ленину", - говорится в сообщении.
Эту информацию распространил в соцсети местный коллаборант, которого захватчики "назначили" руководить местной "милицией", Геннадий Малюков. На фото видно, что разобранного на части бетонного Ленина устанавливают перед зданием райадминистрации, где он стоял, а на самом доме висит красное знамя.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на этот счет написал в фейсбуке, что россияне таким образом пытаются паразитировать на ностальгии по временам СССР. Но не учитывают, что у жителей Херсонщины таких чувств нет.