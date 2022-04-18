Военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну, потому что боятся украинского сопротивления - частная переписка захватчика из Дагестана

Украина оказывает такое сопротивление оккупантам, что наемники ищут пути отказаться от участия в войне. Об этом они признаются в своих разговорах. Осторожно, ненормативная лексика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует частная переписка захватчика из Дагестана, обнародованная СБУ.

















В разговоре со своим другом он отказывает от участия "в спецоперации", ведь потери – огромные, в том числе и среди кадыровцев.

"Наших столько много здесь полегло, уже со счету сбился. Кадыровцев тоже ложат. Гражданских сколько убито в этой войне", – пишет он своему знакомому.

"При этом он понимает, что россии плевать на смерти кавказцев: "Русаки нас используют, нашими руками делают все". Даже оплата в 300 тыс. рублей в месяц и специальная программа подготовки от "лучших военных инструкторов" – недостаточный аргумент, чтобы рискнуть своей жизнью. Потому что на самом деле его товарищ будет лишен каких-либо страховых и социальных гарантий. Даже следов не останется", - комментируют переписку в СБУ.

Оккупант признается, что и сам бы бросил все и уехал домой, но боится, что "посадят за дезертирство". Поэтому хочет уберечь хотя бы друга.

"Это не наша война! Пусть русаки, если им надо, сами воюют! Сиди себя спокойно. Что для жизни надо, какой еще доброволец!" – подчеркивает оккупант.

"И мы полностью соглашаемся. Уже более 20 тыс. захватчиков погибли на войне в Украине, сами не зная, за что они воюют! И пока они не уберутся с нашей земли, их потери будут только расти!", - уверены в Службе безопасности Украины.

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