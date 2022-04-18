Войска РФ утром нанесли ракетный удар по инфраструктуре Васильковской тергромады в Киевской области, - председатель ОВА Павлюк

Утром противник нанес ракетный удар по инфраструктуре Васильковской территориальной громады в Киевской области

Как сообщал Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Телеграме.

"Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Все объекты критической инфраструктуры на территории громад работают в обычном режиме. Ситуация стабильная, контролируемая. Продолжается посевная кампания. Работает дополнительная техника для обустройства линии обороны районов. Упорядочивается деятельность добровольческих формирований.

По инфраструктуре Васильковской территориальной громады с утра нанесен ракетный удар. Информация уточняется.

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Броварской район. Ежедневно проводятся работы по восстановлению электроснабжения и поврежденного газопроводм. Уже восстановлена ​​автомобильная магистраль М-01 Киев-Чернигов в населенном пункте Залесье Великодымерской общины. В районе также идет посевная. Кроме тех трриторий, которые были оккупированы.

Бучанский район. Во всех громадах идет восстановление инфраструктуры.

Вышгородский район. Вышгородская, Славутичская, Петровская и Пирновская громады работают в обычном режиме, населению предоставляется необходимая помощь. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах частично отсутствует связь и электроснабжение. Осуществляются мероприятия по нормализации ситуации в громадах, завозу гуманитарной помощи, восстановлению инфраструктуры. В частности, восстановлено электроснабжение в пгт Иванков и 30 населенных пунктах Иванковской громады, а также в населенных пунктах Дымерской громады", - рассказал председатель ОВА.