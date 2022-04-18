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Войска РФ завершили перегруппировку для наступления на востоке Украины и увеличили в 1,5 раза вылеты авиации, - Минобороны

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Российский агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В настоящее время агрессор завершил перегруппировку войск для наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебраса дополнительных российских подразделений. Самые интенсивные боевые действия ведутся в Слобожанском и Донецком операционных районах", - сказал Мотузяник.

По его словам, ВС РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. В то же время противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины.

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"В частности, самолетные вылеты оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличились в полтора раза. Оккупант готовится к наступлению на востоке Украины, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской областей и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметил спикер Минобороны.

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  • Андрій Шевченко 5d4180d7
    Після Кремінної впаде повністю оборона Рубіжного, а якщо впаде Попасна, то сєвєр і Лисичанськ в котлі, але так головне самозаспокоєння, дебіл Люся не дасть збрехати.
  • Андрій Шевченко 5d4180d7
    А захоплена сьогодні Кремінна, то фігня так же ж?
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    Ні, дякую, все більше переконуюсь, що даний кадр працює на мордор.
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