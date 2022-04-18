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Мэр Бучи Федорук: Каждый пятый оставшийся в городе житель был расстрелян

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ирпень,буча,гостомель
Каждый пятый житель Бучи, остававшийся в городе во время оккупации, был расстрелян российскими войсками.

Об этом мэр города Анатолий Федорук рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"403 "двухсотых" гражданских жителя были зверски убиты, фактически замучены в нашем городе российскими войсками. Ну, это сложно назвать войсками, это орда, это орки, иначе их нельзя называть. Сегодня было много и вчера, и позавчера международных экспертов, журналистов. И уже после увиденного не называют "российские войска", они называют ордой, орками. По-другому нельзя", – пояснил Федорук.

По его словам, до войны в Буче проживало около 53 тысяч человек, а во время и после оккупации осталось 3000-3500 человек.

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"Каждый пятый житель, который оставался в городе, был расстрелян. Поэтому выжившие - они просто благодарят Господа Бога за то, что так произошло", - добавил мэр Бучи.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    був розстріляний не знищивши жодного орка
    тому що за 30 років, депутати та міністри на чолі президентів не дали їм дозвіл на самозахист.
    а саме на зберігання нарізної та короткоствольної зброї.
    саме тому орк, озброєний чим небудь заходив і робив все що хотів і нічого не боявся не боявся.
    а в нього повиння були стріляти з кожного куща і кожного вікна
  • Stanislav Voronenko
    Червоні лінії було перейдено ще 24 лютого
  • Autorare Autorare
    Оскільки влада в Україні високо манкуртістична , а не рідко навіть етнічно не українська дивуватись такому факту недоводиться
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