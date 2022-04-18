Российские оккупанты обстреляли Очаков запрещенными кассетными снарядами с целью дискредитировать ВСУ, - ОК "Південь"

Оккупационные войска РФ обстреляли кассетными снарядами жилые районы Очакова Николаевской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонско-Николаевском направлении враг не оставляет попыток сдвинуть свои позиции к границам Херсонщины, а по Николаевщине – наносит ракетные удары. Благодаря четкому реагированию сил ПВО, ракета уничтожена. По Очакову был открыт огонь системами залпового огня "Ураган" с запрещенными международными конвенциями снарядами Зафиксировано попадание в жилые кварталы, жертв среди местного населения нет.

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Готовясь к "референдуму" в Херсоне, враг подтягивает технику и силы, кроме откровенно лживой агитации, планирует провокативные обстрелы гражданского населения с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и создания негативного имиджа украинской власти.

Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных от них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отражена. Под обстрелом противник отступил.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает блокировать судоходство и давить на угрозы ракетных ударов. Что периодически подтверждается сигналами тревоги. Высадка десанта не исключена, но мало вероятна", - говорится в сообщении.