Новости

Молдова не будет оказывать Украине военную помощь, - премьер Гаврилица

21 433140
молдова
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь.

Об этом она сказала на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Гаврилица не стала не комментировать информацию украинских СМИ о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, оставшихся в этой стране с советских времен.

"Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим способом - принимая беженцев, оказывая гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в банковско-финансовом секторе", - сказала Гаврилица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова отказалась продавать Украине свои истребители, - СМИ

"И сейчас в Молдове остается более 90 тысяч беженцев из Украины, мы оказываем им всю необходимую помощь. Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, имеющие экономическую и энергетическую возможность, чтобы оказать такую ​​помощь" , – заявила Гаврилица.

В то же время премьер-министр не ответила на прямой вопрос журналиста о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова обвинила Россию в попытках вербовать ее граждан для войны в Украине

Накануне ряд украинских СМИ сообщил, что Киев спросил Кишинев о продаже или передаче находящихся на его балансе истребителей МиГ-29, но получил отказ.

Шесть МиГ-29 остались в распоряжении министерства обороны Молдавии с советских времен. В конце 90-х годов они прошли капитальный ремонт в Беларуси. С тех пор самолеты в воздух не поднимались, поэтому неизвестно, в каком техническом состоянии они находятся.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • георг брок
    Да что вы прицепились к молдованам)? Украине досталась в наследие от СССР чуть ли не 1000 военных самолётов и за тридцать лет дошло до того ,что просят у молдаван 6 старых самолётов, которые неизвестно в каком состоянии. Ну так может если сами армию не сберегли хорош уже всех винить?
    То же самое и с флотом.
    То же самое и с танками- были тысячи и тысячи.
    А патронный завод , который потеряли в Луганске в 2014 году, так и не построили за 8 лет- тоже молдаване виноваты?
    Куча стран входящих в НАТО и имеющих защиту нихрена не дали толкового, давай чмыри молдаван.
    Не будьте кацапами
  • Paul Foxen
    *откроют ли?* а чим вони його закриют? Виноградною лозою? Молдова взагалі існує поки існує ЗСУ в Одеській області
  • Андрій Андріїшин
    До молдаван немає питань. У них немає нічого, щоб себе захистити. За них ніхто не заступиться. Тільки Україна була гарантом їхнього суверенітету в придністровській війні з мордором. Там все сумно.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости