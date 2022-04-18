Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали в Бердичевском районе Житомирской области мародера, которой обокрал два помещения в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Установлено, что кражи, как минимум, из двух жилищ в Буче в апреле этого года совершил 39-летний житель Киевской области. Воспользовавшись отсутствием хозяев в связи с проведением боевых действий в городе, мародер проник в квартиры и похитил устройство для отстрела патронов, снаряженное резиновыми шарами марки ФОРТ12Р, iPad и акустическую колонку марки JBL Flip Essential.

В дальнейшем, приехав в одно из сел Бердичевского района на временное проживание как переселенец, решил воспользоваться украденными вещами. Однако включенный планшет сообщил владельцу о несанкционированном доступе к технике и прислал геолокацию, указав адрес места нахождения.

Уже на следующий день, 17.04.2022, правоохранители обнаружили в помещении фигуранта похищенные вещи и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины





В настоящее время установлен и второй пострадавший, поскольку мародер вместе с устройством для отстрела патронов прихватил еще и разрешительные документы на имя владельца.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).