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Освобожден ряд населенных пунктов возле Изюма на Харьковщине, - Минобороны

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Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления противник пытается развивать наступление на восток.

Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобожден. Больше информации дать не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности - это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они попытаются развивать наступление на восток", - отметил он.

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