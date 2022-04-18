Трое пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову находятся в реанимации, - ОВА

Трое пострадавших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову находятся в реанимации, трехлетнему ребенку обломок отсек часть пальца.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В больницах Львовщины госпитализировали 11 человек, среди них - 3-летний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками разбитого окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Трое пострадавших в реанимации. Некоторых людей направили на операции", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по словам врачей, в результате взрыва люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших - поражение головы и головного мозга. Средний возраст пациентов – 35-45 лет.

На СТО, в которую попала российская ракета, было около 20 человек. Погибли семь невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания.

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Напомним, в результате ракетных ударов российских оккупантов в понедельник во Львове - 7 погибших, 11 пострадавших.