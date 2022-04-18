Для военных РФ, желающих сдаться в плен, опубликовали номер телефона, - Минобороны

Для российских военных, желающих сдаться в плен, Министерство обороны обнародовало телефонный номер.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"К нам обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине. Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут. Просьба максимально распространить на территории России и среди ваших российских знакомых", - говорится в сообщении.

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