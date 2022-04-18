Оперативная информация по состоянию на 18:00 18 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории.

Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

С целью усиления наступательных возможностей, захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.

Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах российской федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО

На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован командир десантного корабля Черноморского флота "Цезарь Куников" Чирва

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".

На занятых территориях противник похищает и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, по отдельным направлениям, освобождать от захватчиков Украинские земли.

Также читайте: Для военных РФ, желающих сдаться в плен, опубликовали номер телефона, - Минобороны