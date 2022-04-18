Фиксируются признаки начала наступления оккупантов на востоке, продолжаются бои за Мариуполь, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты активизировали наступательные действия на Востоке Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор по отдельным направлениям активизировал наступательные и штурмовые действия", - говорится в сообщении.

В целях усиления наступательных возможностей оккупанты продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым.

Также войска РФ активизировали наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

"Продолжаются бои за Мариуполь. Враг проводит штурмовые действия в районе морского порта", - добавили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне хотят открыть в оккупированном Старобельске казачий кадетский корпус, - Денисова