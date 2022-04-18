Защитники Мариуполя вынуждены не только сражаться против оккупантов, но и заботиться о гражданских. Умоляем мир о помощи, - командир морпехов Волына

Российские оккупанты взяли Мариуполь в кольцо и держат в заложниках сотни тысяч гражданских.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я, Сергей Волына, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, обращаюсь к Вам из окруженного Мариуполя

Уже более 50 дней защитники города героически удерживают оборону, несмотря на превосходящие силы противника и постоянные авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы. Мариуполь до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Но это дается ценой сверхчеловеческого труда и больших потерь", - говорится в сообщении.

Однако, подчеркнул Волына, воинам нужна помощь.

Враг взял город в кольцо и держит в заложниках сотни тысяч гражданских. В наших военных бункерах скрываются женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, еды. Наши раненые ежедневно умирают в невыносимых муках, поскольку медикаменты, средства обеззараживания, возможности обезболивания давно закончились.

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Украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая в посредничество президента Турции Раджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова и все усилия оказались тщетными.

Мы молим мир о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток сделать это было слишком мало! Призываем мировых политиков, общественных и религиозных деятелей не быть безразличными к людям, которые не по своей воле оказались в ловушке Мариуполя", - отметил защитник.

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По словам Волыны, военные вынуждены не только сражаться с превосходящими силами противника, но и заботиться о более тысячи гражданских лиц.

Он также призвал не верить обещаниям России о "зеленом коридоре" для военных. Нет сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя.

"Мы не сдадимся и будем биться до конца. Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Трудное вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную групировку. Мариуполь можно спасти. Мы готовы биться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир для этого сделал все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны", - подытожил он.

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