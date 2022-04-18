Металлурги передали военным 2700 бронежилетов и касок

Группа Метинвест Рината Ахметова передала четвертый транш из 2700 бронежилетов для военных. Суммарно отправлено на фронт уже 4000 бронежилетов и касок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу компании.

"Это уже не первая помощь. Мы получаем четвертый большой груз. Суммарно передаем на фронт четвертую тысячу бронежилетов и касок. В настоящее время мы передаем бронежилеты на киевское направление. Завтра будем передавать на направление Изюма", - рассказал Олег Матвиенко, представитель главы Киевской областной. военной администрации.

Помимо бронежилетов и касок компания закупает и передает воинам дроны, квадрокоптеры, аптечки и другие необходимые вещи, которые идут непосредственно на передовую.

Напомним, группа "Метинвест" запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов с высоким уровнем защиты. Военным будет выделено бесплатно 900 тонн стали, которой хватит на производство около 80 тыс. бронежилетов для ВСУ и терробороны.

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Кроме стали для бронеплит, Метинвест закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 миллионов евро. Уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.