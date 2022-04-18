Новости

Попытка начать активную фазу войны у оккупантов началась сегодня с утра, - Данилов

23 36922
рф
Сегодня утром российско-оккупационные войска начали наступление на востоке Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников.

"Наши войска держатся. Только в двух местах врагам удалось пройти - это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои. Мы не сдаем свои территории. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - пояснил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он затонул": Данилов ответил на вопрос, что произошло с крейсером "Москва". ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Кацапов убить ВСЕХ ,пленных не брать !
  • Raisa Lenfer
    Щоб и них та фаза замкнула так, щоб зірки на кремлі попадали. Нашим Воїнам бити без промаху .
  • Віктор Степаненко
    А до цього була пасивна фаза ? Що він меле ?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости