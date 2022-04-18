Если будут менять Медведчука, то привлекут третью сторону, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука. Он уточнил, что если это произойдет, то только с привлечением третьей стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Данилов сделал в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Не считайте нас такими людьми, которые позволят и кума (Путину – ред.) получить, и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это будет происходить, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны", - сказал Данилов о возможности обмена Медведчука.

Секретарь СНБО добавил, что россияне часто забывают выполнять свои обязательства. По его словам, Москве уже никто не доверяет.

"Если это будет происходить (обмен – ред.), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответ на этот вопрос мы пока не получили", – подытожил Данилов.

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