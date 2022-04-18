Соратник диктатора Лукашенко Вольфович пригрозил войной Польше, Литве и Латвии: "Разрушение, гибель, взрывы"

Так называемый "госсекретарь Совбеза Беларуси" Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза – Польше, Литве и Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитируют белорусские СМИ.

Вольфович утверждает, что в этих странах якобы увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура. Он также заявил об увеличении числа полетов зарубежной авиации вблизи границ Беларуси.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно почему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как погибают простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они разрешат агрессию против Беларуси и военные действия будут происходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", - заявил соратник диктатора Лукашенко.

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