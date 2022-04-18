США ввели статус временной защиты для находящихся в стране граждан Украины, - Ермак

Анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен. Соответствующее решение было внесено в Федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля 2022 года.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"По просьбе украинской стороны дата, на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года. Таким образом, граждане Украины, физически находившиеся на территории США по состоянию на 11 апреля, смогут воспользоваться этой программой", - написал Ермак в фейсбуке.

Руководитель ОП отмечает, что статус временной защиты позволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов на разрешение на трудоустройство в стране.