РФ активизирует деятельность ДРГ для сеяния паники в канун пасхальных праздников, - Енин

Российская сторона активизирует деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Четко очерченные приоритеты РФ – это сеяние паники. Мы накануне пасхальных праздников и не исключаем, что российская сторона может прибегнуть к определенным провокациям, чтобы дальнейшую ответственность переложить на украинскую сторону", – пояснил он.

По словам Енина, полиция будет принимать дополнительные меры безопасности на Пасху. Речь идет о балансе между потребностями верующих и требованиями безопасности.

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"Мы уже неоднократно наблюдали попытки РФ подвергать ракетно-бомбовым ударам то территории воинских частей, то места, где хранятся горюче-смазочные материалы. И, соответственно, те же объекты могут становиться объектами посягательств вражеско-диверсионных разведывательных групп" , - отметил заместитель главы МВД.

Енин также объяснил, как распознать членов ДРГ.

"В первую очередь - это люди, которые плохо ориентируются на местности. Это люди, которые могли буквально недавно поселиться поблизости. Это люди, которые говорят с определенным характерным акцентом, хотя далеко не всегда", — сказал чиновник.

Правоохранители уже не раз встречали случаи, когда граждан Украины, жителей временно-оккупированных территорий, российская армия использовала для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По словам Енина, это те люди, которые ведут себя странно, которые спрашивают дорогу, которые фотографируют какие-то объекты органов власти, инфраструктуры, или расположениие и передвижения ВСУ или других военных формирований.

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