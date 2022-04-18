Оккупанты обстреливали Донетчину, погибли 4 человека, пятеро получили ранения, - ОВА

В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли 4 гражданских лица. Пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"18 апреля в результате российских обстрелов погибли еще четверо мирных людей в Донецкой области: 2 в Торском, 1 в Шандригаловом, 1 в Раздольном. Еще 5 получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили три человека, раненых на территории Луганской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Также смотрите: Результат авиаударов рашистов по "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО