В ближайшие дни США начнут тренировки украинских военных со 155-мм гаубицами, - Reuters
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По данным агентства Reuters, США планируют в ближайшие дни приступить к обучению украинских военных обращению с гаубичной артиллерией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что учения с гаубицами будут проходить за пределами Украины.
Соединенные Штаты планируют научить украинских инструкторов тому, как использовать некоторые из новых вооружений, таких как гаубицы и радары, а затем украинские инструкторы будут учить своих коллег в пределах Украины.
Ранее США учили украинские силы работать с беспилотниками Switchblade.