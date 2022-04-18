На Донбассе отбиты 7 атак оккупантов. Уничтожены 1 танк, 1 артсистема, 18 единиц бронетехники, самолет и 4 беспилотника, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях защитники Украины продолжают отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке прессцентра штаба ООС.

В сообщении отмечается: "На протяжении текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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