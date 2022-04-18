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Обращение Зеленского: Будем защищаться. Будем сражаться. Ничего украинского не отдадим. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не надо. Я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все-все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда - с Украиной", - заявил Зеленский.

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  • Voloshka P.
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