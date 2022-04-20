Новости

Зеленский отметил государственными наградами защитников Мариуполя

5 13622
нагорода
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих, защищающих Мариуполь.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Перед записью обращения я подписал уже традиционный указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 286 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 229 – это военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая вместе с другими подразделениями героически защищает Мариуполь", - сообщил Зеленcкий.

Президент выразил "максимальную благодарность" от всего украинского народа 36-й бригаде, "Азову", 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, пограничникам, добровольцам "Правого сектора", 555-му военному госпиталю, полицейским и теробороновцам за защиту Мариуполя.

Также смотрите: "Азов. Живые и не сдаются - бьют русню", - соцсети. ВИДЕО

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Как писала врач - хирург из Мариуполя, которую убили день или два назад , им нужна помощь а не посмертные медали.
  • Павло ШОвте
  • wed emantsal
    Цинічно.
    Замість того, щоб пристрасно розпитувати своїх Верещучку, Лагуту (і ймовірно Баканова, бо шеф Херсонського СБУ теж втік), чому дедлайн з розмінування запуску штала від замінованих до того "Чонгару" і "Каланчака" до адмінмежі з кацапнею був 23 лютого,
    ЗЕ нагороджує героїв, котрі попали в надзвичайно скрутну ситуацію через вищезгаданих колег ЗЕ.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости