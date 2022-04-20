Ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу - мать матроса

Мать одного из матросов срочников, выжившего во время потопления крейсера "Москва", обнародовала информацию, что крейсер шел захватывать Одессу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале программы "Схемы" (Радио Свобода).

По словам матери моряка, этот корабль от 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе и на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.

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