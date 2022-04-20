Во временно оккупированном Мелитополе захватчики создали четыре военные базы, - мэр Федоров

Российские захватчики создали четыре военных базы на территории временно оккупированного Мелитополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире национального марафона новостей сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Ситуация в самом месте очень тяжелая, потому что люди ждут гумконвой, и большая обеспокоенность вокруг ситуации безопасности. Российские войска образовали четвертую военную базу на территории города: одна базируется непосредственно на территории аэропорта, который был захвачен и обстрелян в первый день войны, а три – на территории промышленных предприятий, которые также находятся на территории города", – сказал Федоров.

Он также добавил, что из-за обострения боевых действий украинские власти уже 5-й день не могут отправить гуманитарный конвой в город Мелитополь.

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