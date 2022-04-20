19 апреля силами ПВО поражено 9 воздушных целей российских оккупантов, - командование Воздушных Сил ВСУ
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19 апреля на Востоке и Юге Украины противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск поражено 9 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных Сил ВСУ.
Потери врага составили:
1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);
1 вертолет (Ка-52);
5 БпЛА (ОТР);
1 крылатую ракету.
Также отмечается, что авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает выполнять специальные задачи, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.