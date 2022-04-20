ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении британского министерства обороны в твиттере.
"Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск", – говорится в сообщении.
В британской разведке отметили, что способность России достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных ВСУ.
"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им бы хотелось", - говорят в ведомстве.