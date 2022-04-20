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ВСУ отразили многочисленные попытки наступления России на Донбассе, - разведка Британии

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британія
Войскам РФ не предпринимаются многочисленные попытки наступления на Донбассе, поскольку ВСУ отражают атаки, несмотря на нарастающие вражеские обстрелы, говорится в обновленной сводке военной разведки Великобритании о ситуации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении британского министерства обороны в твиттере.

"Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что способность России достичь прогресса в нападении по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми захватчики сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных ВСУ.

"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и их неизбирательные нападения, причинившие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им бы хотелось", - говорят в ведомстве.

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Автор: Леся Карпенко

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  • Voloshka P.
    Скоро американська арта приїде і британські ракетні системи.
  • Руслан Жгун
    будешь эти сказки бабкам у подъезда в Саратове рассказывать ... я вижу что вы тут каруселите одни и теже темы с другими ваньками ... ***** с Бурятом что-то вскукарекнули про "войну запада до последнего украинца" и вы уже тут как тут ... обсасываете новую методичку с тухлой фразочкой ... вчера вбросили про Кременную .. и вы уже тут два дня обсамываете эту дезу с однотипными комментариями из разных аккаунтов
  • irina 093cde28
    Наратив анти-НАТО виявився не ефективним і ботва отримала нову вказівку - нагнітання ядерної загрози.
    А чому і ні - "дайош каждаму буряту вмєстє са стандартним аружієм, карманую атамнаю бімбу!"
    дєрьмаковскіє дегененати дебільні як і їхій дєрьмак.
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