Кадыров объявил набор наемников на войну в Украине – обещает 300 тысяч рублей
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российское издание "Агентство".
Сообщается, что требования к кандидатам минимальны – они должны быть "здоровыми" мужчинами до 50 лет, можно и без опыта службы или боевого опыта. Будут отправлять в Украину их через центр по набору добровольцев в Грозном. Далее, по данным издания, их ждет 10-дневный инструктаж, после чего – поездка на войну. Контракт при этом не заключается.
"Агентство" отмечает наличие в сети видео, на которых проходят тренировки добровольцев.
На одном из таких видео показан 47-летний житель Тамбова Юрий Татаринцев. Из базы судебных решений следует, что он ранее судим за убийство, похищение человека и хранение оружия.
В середине марта Рамзан Кадыров объявлял, что из Грозного воевать в Украину уехала первая тысяча добровольцев.