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Призываем украинцев не распространять информацию о местах хранения нефтепродуктов, - СНБО

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бензин
Украинцев призвали не распространять в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Информация о нефтепродуктах является стратегической.

"ЦПД при СНБО Украины обращается к представителям СМИ и обычным гражданам: Не распространяйте в сети информацию о маршрутах, объемах, местах хранения нефтепродуктов. Такая информация является стратегической и ни в коем случае не должна быть разглашена", - говорится в сообщении.

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  • Слава Шустрий
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