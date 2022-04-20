США готовят для Украины еще один пакет военной помощи на $800 миллионов, - CNN
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Отмечается, что во вторник президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Портсмуте, штат Нью-Хэмпшир сказал, что США планируют послать в Украину больше артиллерии.
Чиновник администрации сообщил, что новый пакет может быть утвержден в течение ближайших 36 часов, хотя другой представитель Белого дома отметил, что сроки не определены, и решение может быть принято в ближайшие дни.
Ранее администрация Байдена утвердила пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который содержит средства артиллерии и противоартиллерийские радары.
Предполагается, что новый пакет также будет оцениваться в такую же сумму. Если он будет одобрен, общий размер помощи, которую США с начала вторжения России выделили Украине, достигнет 3,4 млрд долларов.