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Франция может предоставить Украине гарантии безопасности после войны

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франція
Франция может стать одним из мировых гарантов безопасности Украины после прекращения войны с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова советника президента Франции пишет Reuters.

"Наше государство готово предоставить Украине гарантии безопасности. Речь идет о военном оборудовании, которое поможет отразить новое нападение, или, возможно, гарантии, которые будут предусматривать наше привлечение в случае, если Украина подвергнется нападению таким образом, который позволит нам оценить, как помочь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти гарантии будут больше похожи на оборонные договоренности, которые имеют члены ЕС, а не механизм автоматической военной помощи, предусмотренный 5-й статьей НАТО.

Reuters добавляет, что система будущих международных гарантий безопасности Украины была одной из тем, обсужденных во время разговора руководителей Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Японии, ЕС и НАТО, которая состоялась во вторник.

Другими темами была дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине, а также привлечение более широкого круга государств к антироссийской коалиции.

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Топ комментарии

  • Roman I 19915c5b
    Які з них гаранти!? Це сцикуни і політичні шльондри!
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Це країна білих прапорів! Вони гітлєру здалися без бою!
  • Петрович123456
    Только НАТО, других гарантий нет. ***** до усрачки боится НАТО, иначе, ему было бы похер, вступит Украина в НАТО или нет. И вообще, уже переговоры с этими животными сводятся на нет, поэтому тему для них о какой-то альтернотиве гарантий безопасности для нас, только не НАТО можно забыть. ********* их ***** и вступить быстро в НАТО.
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