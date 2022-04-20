Пентагон: Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ

Соединенные Штаты считают, что Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Пентагона.

По его словам, до сих пор россияне не часто наносили удары по таким целям, как колонны или железнодорожные перевозки, однако могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, которыми в страну доставляют оружие и боеприпасы.

Но, отмечает чиновник, этими атаками россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.

США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже направленное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.

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Частью этого успеха стала адаптация войск к децентрализованному командованию и управлению, что позволило младшим командирам принимать важные решения на поле боя без предварительного разрешения у высшего руководства.

Также представитель Минобороны США обратил внимание, что у Украины "были годы, чтобы подготовиться к наступлению России", именно на юго-востоке Украины, поскольку в этом регионе происходили регулярные бои.

По его словам, Украина подготовила окопы, противотанковые засады и многое другое накануне неизбежной битвы, однако у россиян до сих пор преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.

Россия сосредоточила свой удар по Донбассу, чтобы затем перейти к "массовому наступлению".

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