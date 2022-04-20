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Пентагон: Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ

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пентагон
Соединенные Штаты считают, что Россия намерена атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил представитель Пентагона.

По его словам, до сих пор россияне не часто наносили удары по таким целям, как колонны или железнодорожные перевозки, однако могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, которыми в страну доставляют оружие и боеприпасы.

Но, отмечает чиновник, этими атаками россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.

США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже направленное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.

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Частью этого успеха стала адаптация войск к децентрализованному командованию и управлению, что позволило младшим командирам принимать важные решения на поле боя без предварительного разрешения у высшего руководства.

Также представитель Минобороны США обратил внимание, что у Украины "были годы, чтобы подготовиться к наступлению России", именно на юго-востоке Украины, поскольку в этом регионе происходили регулярные бои.

По его словам, Украина подготовила окопы, противотанковые засады и многое другое накануне неизбежной битвы, однако у россиян до сих пор преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.

Россия сосредоточила свой удар по Донбассу, чтобы затем перейти к "массовому наступлению".

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    ...Я не понимаю почему Россия против передачи оружия Украине. Ведь по их логике этим оружием Украина же будет бомбить сама себя.))
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Зато у нас дороги лучше, чем у орков! Люся абдрыстович вчера сказал, что по хорошим дорогам быстрее перевозится военная техника! Гений!
  • Nazariy0909 Minecrafter
    А до 24 лютого не говорили про це? В Верховній Раді, в пресі, в соцмережах кричали про гроші для армії всі 2,5 роки. І що? Ржали і робили своє. Обсирали всіх, хто говорив, що велика війна обов'язково буде. А тепер не на часі? І що саме погано, що висновків не зроблено ніяких. Всі високопоставлені агенти ФСБ на місці при посадах і далі працюють на " благо родіни".
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