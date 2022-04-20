Кислица призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН во вторник, 19 апреля, и призвал исключить Россию из Совбеза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кислицы во время выступления в ООН.

По словам Кислицы, неспособность Совета безопасности влиять на войну России против Украины связана с тем, что "Совет Безопасности продолжает притворяться, что Россия является полноправным и легитимным постоянным членом".

"Упорно призываю Совет безопасности серьезно заняться решением проблемы сомнительного присутствия России в этом зале, препятствующей выполнению Советом его главного долга - поддержке международного мира и безопасности", - подчеркнул постпред.

Кислица также отметил, что с января Совет Безопасности провел более десятка встреч, посвященных российскому вторжению в Украину, но эти заседания не влияют ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию в Украине.

"Как наши встречи влияют на занятое место в Совете Безопасности, предусмотренное Уставом ООН для другого субъекта, которого уже не существует?" – сказал постпред, имея в виду положение о том, что постоянным членом Совета безопасности определен СССР, а не РФ.

Постпред рассказал и о "героизме" российской армии, которая убивала невинных граждан, насиловала женщин и девушек, а также грабила дома украинцев.

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Кислица напомнил, что в понедельник президент РФ Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде российской армии почетное звание гвардейской. В качестве аргумента глава Кремля сослался на "массовый героизм и доблесть, стойкость и мужество" солдат этой бригады.

Он также рассказал, что это подразделение "согласно первоначальным российским планам должно было захватить Киев" и месяц находиось в Буче под Киевом, устроив террор против гражданского населения.

"Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такая российская интерпретация героизма и мужества - убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, убежать от украинских войск", - сказал Кислица.

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Он также подчеркнул, что российские военные продемонстрировали стойкость только в одном: отступая под огнем украинских войск, они сохраняли все награбленное.

"Россияне оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами", - отметил постпред.