Основные усилия противник сосредотачивает на захвате Мариуполя, - Генштаб ВСУ

Свои основные усилия агрессор сосредотачивает на захвате Мариуполя, а также враг ведет бои вблизи некоторых населенных пунктов Донецкого направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"На Донецком направлении враг вел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Марьинка. Основные усилия противник сосредотачивает на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь". Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожевое , – говорится в сообщении.

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