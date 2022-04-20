Южная Корея послала Украине почти 20 тонн гумпомощи с медицинским оборудованием

Правительство Южной Кореи направило украинцам почти 20 тонн гуманитарной помощи с медицинским оборудованием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в МИДе Южной Кореи.

"Корейское правительство, чтобы оказать помощь украинскому народу и беженцам, переживающим серьезный кризис из-за продолжающегося вторжения России, 19 апреля направило Украине почти 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи", - рассказали в министерстве.

Это часть дополнительной гумпомощи на $30 млн. К ней относятся дефибрилляторы, аппараты ИВЛ общего назначения и аптечки. В марте страна направила Украине гуманитарную помощь на $10 млн.

"Правительство Кореи объявило о предоставлении гуманитарной помощи украинскому народу, в том числе беженцам, на сумму $40 млн", - добавили в МИД.

Так, 28 февраля государство сообщило о передаче помощи на $10 млн, а 7 апреля – на сумму $30 млн.

"Корейское правительство тесно сотрудничает с Посольством Украины в Корее над деталями гуманитарной помощи и определило приоритетность запроса Украины при выборе предметов. Корейское правительство надеется, что помощь поможет облегчить страдания украинского народа и беженцев, и правительство положительно рассмотрит дальнейшую помощь в случае необходимости", - подчеркнули. в министерстве.

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