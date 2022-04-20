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Украина открывает гуманитарный коридор из Мариуполя. Предварительно договорились об эвакуации женщин, детей и пожилых людей, - Верещук

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маріуполь
Власти Украины открывают гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", - отметила Верещук.

По ее словам, сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

"Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Потому, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями. Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - резюмирует министерша.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Путч. Русский - на ***
    🥀Журналіст "Європейської правди" Сергій Сидоренко буквально волає з проханням: "будь ласка, ніколи, НІКОЛИ не пускайте Ірину Верещук до іноземних ЗМІ коментувати міжнародну політику":

    "Це просто кров з вух.... І я не розумію, навіщо? Це якесь шкідництво, суцільне шкідництво, причому не з умислом, а просто так...

    Ірина Верещук не робіть цього, не коментуйте те, в чому поняття зеленого не маєте. Бо навіть коли ви додаєте після кожного речення "може я не знаю, може я щось не розумію" - це не змінює того, що ваші виступи викликають шок у іноземних слухачів і шкодять не вам, а Україні в цілому.

    Хоча найбільші питання - до тих в ОПУ, хто розписує інтерв'ю таким чином. От щоби що?
    UPD: За численними запитаннями, поясню. Йдеться про інтерв'ю для молдавського JournalTV, яке вийшло в праймі і стало для молдавського глядача, а також для офігівшого журналіста, от просто еталоном

    -- еталоном маніпуляцій (Санду хоче вивести росіян з Придністров'я, значить хоче, щоб вони напали на Україну. ШТО???!!!)

    -- відвертої неправди (влада Молдови не називає війну війною. ШТО???!)

    -- згустком хейтспіча - там просто складно щось обрати

    -- з'їздом з конкретних запитань (ну не дивно, знань же немає

    -- абсолютною відсутністю позитива (дипломатія? не чули!)

    Словом, якщо було бажання створити антиукраїнські настрої за кордоном - то просто ідеальний солдат

    А якщо немає такого бажання - не пускайте її до іноземців, благаю!!!
  • Valeriy 86730914
    Такої дурепи як Верещучка,треба ще довго шукати.Вона пропідорашенська коза,яка у 2018 році їздила у Москву на "сльот" підорашенських пропагандонів.
  • Кайрос Тор
    Верещучка необтяжана інтелектом жінка)),тому і така поведінка.
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