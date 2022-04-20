Норвегия передала Украине 100 ПЗРК "Мистраль"

Правительство Норвегии передало на вооружение Украины более 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, информирует Цензор.НЕТ.

"Конфликт в Украине может быть длительным, и стране нужна международная поддержка, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство решило передать Украине систему противовоздушной обороны "Мистраль", - говорит министр обороны Бьорн Арилд Грам.

Министр подчеркнул, что ПЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС, и которое будет очень полезно в борьбе с врагом.

"Сейчас правительство дарит Вооруженным силам Украины около 100 ракет противовоздушной обороны "Мистраль". Оружие уже направляется в Украину", - заявил министр обороны Норвегии.

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