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Норвегия передала Украине 100 ПЗРК "Мистраль"

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Правительство Норвегии передало на вооружение Украины более 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль".

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам, информирует Цензор.НЕТ.

Норвегия передала Украине 100 ПЗРК Мистраль 01

"Конфликт в Украине может быть длительным, и стране нужна международная поддержка, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство решило передать Украине систему противовоздушной обороны "Мистраль", - говорит министр обороны Бьорн Арилд Грам.

Министр подчеркнул, что ПЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое применялось в ВМС, и которое будет очень полезно в борьбе с врагом.

"Сейчас правительство дарит Вооруженным силам Украины около 100 ракет противовоздушной обороны "Мистраль". Оружие уже направляется в Украину", - заявил министр обороны Норвегии.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Норвежцям-респект.Не зупиняйтесь...
  • 1sarmat
    Єлизаве́та Яросла́вна (близько 1022[2] - після 1067) - найстарша донька Ярослава Мудрого, видана 1045 року за норвезького конунга Гаральда Суворого (старонорвезькою: Harald Harðráði). Королева Норвегії та Данії (після 1066 року) На місці де потім була збудована москва ще жаби квакали
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