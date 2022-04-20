Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в РФ и предоставит средства на гуманитарную помощь украинцам

Из-за войны в Украине компания Toshiba приостанавливает свою работу в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Мы очень обеспокоены ситуацией и сочувствуем жертвам в Украине. Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта", - говорится в заявлении компании.

Компания отмечает, что доходы в России составляют примерно 0,2% от консолидированного прогноза Toshiba Group в размере 3 340 000 миллионов иен на финансовый год, заканчивающийся в марте 2022 года.

"Хотя влияние на наш общий бизнес является минимальным, мы немедленно сообщим о любом значительном влиянии на эффективность Toshiba Group, которое может привести к изменению текущей ситуации", - говорят в компании.

Также Toshiba передаст в общей сложности 100 миллионов иен, что составляет более $778 000, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Japan Platform неприбыльной организации, для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

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