За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области, есть жертвы, - Нацполиция

За сутки оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. Полиция задокументировала военные преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате ударов погибли и ранены мирные жители. Разрушения понесли по меньшей мере 30 гражданских объектов – жилые дома, школа, детский сад, предприятия, магазины, железнодорожный путь.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донецкой области: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Марьинка, Краматорск, Новогродовка, Торецк, Николаевка, Благодатное, Орловка, Рубцы, Привилье. Враг обстреливал мирное население ракетами, из реактивных систем Град, танков, тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местный житель в Лисичанске обстрелял правоохранителей и бросил гранату, есть погибший и раненый, - полиция