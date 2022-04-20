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С начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей, - ООН

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Верховный комиссариат ООН по правам человека сообщил, что с начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

По данным ООН, еще 2818 человек получили ранения, в том числе 272 ребенка.

Больше всего жертв на Донбассе: там были убиты 732 человека.

На территориях, которую до начала войны контролировала Украина, погибли 653 человека, на территории оккупированной части востока Украины – 79 человек убиты.

ООН использует только верифицированную информацию и подчеркивает: реальное количество жертв может быть выше, поскольку из мест боевых действий такая информация поступает с задержками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 205 детей, 373 - ранены, - Офис Генпрокурора

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Топ комментарии

  • Gal
    От питається, а для чого то розповсюджувати? Всього лиш 2072?! Та не розповсюджуйте ту маячню від ООН! Не знущайтесь з України!
  • Hanka Panyanka
    зачем эти цифры, которые не отражают реальное положение дел, да возможно эти жертвы подтверждены, но тем, которые есть, но не попали в статистику ООН, отказывают в праве быть признанными и из-за этого картина войны сильно искажена...
  • Sophia-Maria Duglass
    Блин, ООН явно издевается ИЛИ БОИТСЯ НАЗЫВАТЬ ЦИФРЫ - бо их скоро разгонят за продажность , бездействие и просто ПРОЕДАНИЕ ДЕНЕГ ОТ СТРАН
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