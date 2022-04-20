С начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей, - ООН
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Верховный комиссариат ООН по правам человека сообщил, что с начала вторжения российских войск в Украину погибли 2072 мирных жителя, в том числе 169 детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
По данным ООН, еще 2818 человек получили ранения, в том числе 272 ребенка.
Больше всего жертв на Донбассе: там были убиты 732 человека.
На территориях, которую до начала войны контролировала Украина, погибли 653 человека, на территории оккупированной части востока Украины – 79 человек убиты.
ООН использует только верифицированную информацию и подчеркивает: реальное количество жертв может быть выше, поскольку из мест боевых действий такая информация поступает с задержками.