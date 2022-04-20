Враг продолжает осуществлять воздушную разведку в Одесской области, - Братчук

В ночь на 20 апреля вражеские корабли не обстреливали Одессу, но беспилотники врага пытались вести разведку, разыскивая объекты для ракетных ударов. Ситуация контролируется силами обороны, идет контрдиверсионная работа.

Об этом сообщает в Телеграм-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь в городе и области прошла спокойно. Без обстрелов. Ситуация контролируемая силами обороны, которые продолжают работать на общую победу. Наши воины помогают защищать от врага рубежи под Николаевом", – отметил Братчук.

Он акцентировал, что идет контрдиверсионная работа, результаты свидетельствуют о том, что наши силы обороны действуют эффективно, уменьшая риск диверсионных проявлений.

По его словам, также успешно противодействуют врагу подразделения украинских ПВО, встречая огнем на подступах к Одессе разведывательные беспилотники.

Представитель ОВА также призвал одесситов соблюдать требования безопасности - не выходить на заминированные одесские пляжи.

Враг продолжает проводить воздушную разведку и перегруппировку сил в Черном море.

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